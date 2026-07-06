Un'addetta delle Poste a Treviso è stata insultata mentre lavorava allo sportello, ricevendo la frase «Tornatene a Catanzaro». La scena è stata caratterizzata da urla e insulti nei suoi confronti. La direttrice dell'ufficio ha successivamente preso parte alla situazione.

TREVISO - «Tornatene a Catanzaro». È stata questa la frase che si è sentita dire un'addetta delle Poste impegnata agli sportelli della sede centrale di piazza Vittoria a Treviso. Giovedì pomeriggio ci sono stati momenti di tensione all'interno dell'ufficio. Un uomo di mezza età che si era messo in fila ha iniziato a lamentarsi dei tempi d'attesa. La sua protesta, però, ha ben presto perso la forma civile. In pochi istanti è degenerata. Ha cominciato a urlare, denigrando il lavoro degli impiegati delle Poste davanti a tutti gli utenti che erano in coda con lui. LA LITE A un certo punto una delle addette non ha più potuto fare finta di nulla: «Per cortesia - gli ha detto - può evitare di disturbare le altre persone in attesa?». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Poste, urla e insulti contro l'impiegata allo sportello: «Tornatene in Calabria». Interviene la direttrice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Under 14, insulti sessisti alla direttrice: interviene la ProcuraDue giovani calciatori sotto i 14 anni sono al centro di un’indagine dopo aver rivolto insulti sessisti a una direttrice di gara.

Urla e minacce alle Poste per un paccoUn uomo ha urlato e minacciato gli operatori di un ufficio postale dopo che gli è stato negato il ritiro di un pacco.

Urla e minacce alle Poste per un paccoCivitanova, 2 giugno 2026 – Pretendeva di ritirare un pacco, ma quando la richiesta gli è stata negata ha dato in escandescenze, mettendosi a urlare contro un operatore allo sportello. Per questo sono ... ilrestodelcarlino.it

Afragola, banda del buco alle Poste: rapinatori messi in fuga con urla e lanci di pietreSfortunati e mazziati. Anzi presi a pietrate. E la rapina della banda del buco nelle poste di Afragola fallisce miseramente, per la reazione di uno degli impiegati. L’addetto quando ha visto sbucare ... ilmattino.it