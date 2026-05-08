Due giovani calciatori sotto i 14 anni sono al centro di un’indagine dopo aver rivolto insulti sessisti a una direttrice di gara. La donna ha reagito immediatamente, interrompendo la partita e segnalando l’accaduto alle autorità competenti. La Procura ha aperto un procedimento per verificare i fatti e approfondire le responsabilità dei minori coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione nelle autorità sportive e nelle famiglie dei giovani calciatori.

? Punti chiave Chi sono i due giovani calciatori coinvolti nell'aggressione verbale?. Come ha reagito la direttrice di gara subito dopo l'insulto?. Perché la Procura Federale deve intervenire direttamente su questo caso?. Quali sanzioni disciplinari subirà la società del Calcio Maniago Vajont?.? In Breve Episodio avvenuto il 6 maggio 2026 tra Nuova Villanova e Calcio Maniago Vajont.. Il Giudice Sportivo ha richiesto l'audizione personale della direttrice di gara.. Il Comitato Regionale ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per indagini.. Il caso evidenzia la crescente violenza verbale nei campetti del territorio regionale.. Il 6 maggio 2026, durante la sfida della categoria under 14 tra Nuova Villanova e Calcio Maniago Vajont, due giovani calciatori della squadra ospitata hanno rivolto insulti sessisti alla direttrice di gara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Under 14, insulti sessisti alla direttrice: interviene la Procura

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