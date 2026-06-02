Un uomo ha urlato e minacciato gli operatori di un ufficio postale dopo che gli è stato negato il ritiro di un pacco. La scena si è verificata il 2 giugno in una città della provincia. L’individuo ha manifestato il suo disappunto con urla e comportamenti aggressivi, mettendo in difficoltà il personale presente. La polizia è intervenuta per calmare la situazione e gestire l’episodio.

Civitanova, 2 giugno 2026 – Pretendeva di ritirare un pacco, ma quando la richiesta gli è stata negata ha dato in escandescenze, mettendosi a urlare contro un operatore allo sportello. Per questo sono dovuti intervenire polizia e carabinieri. L’uomo si è agitato ed ha cominciato a urlare. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16, nell’ufficio postale di via Duca degli Abruzzi, in pieno centro a Civitanova. È lì che un uomo, straniero, si era presentato per ritirare un pacco. Ma non avrebbe avuto con sé il titolo per farlo, e quando l’impiegato postale glielo ha fatto presente, spiegandogli che non poteva fare la consegna, l’uomo si è agitato ed ha cominciato a urlare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urla e minacce alle Poste per un pacco

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