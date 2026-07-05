«Avete cercato di uccidermi per 23 anni», ha dichiarato Cristiano Ronaldo, rivolgendosi a una folla di giornalisti riuniti al Dallas Stadium alla vigilia della partita degli ottavi di finale dei Mondiali contro la Spagna. Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, ora in forza all'Al-Nassr in Arabia Saudita, si è scagliato contro le «critiche» dei media, ma ha eluso qualsiasi domanda sulla fine della sua carriera in nazionale. «Come ho già detto, (smetterò) quando lo deciderò io, non quando lo deciderete voi. Fate sempre la stessa domanda», ha affermato il capitano portoghese in un auditorium gremito al Dallas Stadium di Arlington, in Texas. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cristiano Ronaldo, lo sfogo prima di Portogallo-Spagna: «Avete cercato di uccidermi per 23 anni»

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