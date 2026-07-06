Ponza stretta su locali e movida | maxi-multe per 100mila euro

Durante il fine settimana, sull’isola di Ponza sono stati effettuati controlli straordinari da parte della Questura di Latina. Sono state comminate multe per un totale di 100.000 euro a causa di violazioni legate alla gestione di locali e alla movida. Le autorità hanno riscontrato irregolarità in diversi esercizi pubblici, che hanno portato alle sanzioni amministrative. I controlli continueranno nelle prossime settimane per verificare il rispetto delle normative.

Ponza, 6 luglio 2026 – Controlli straordinari sull’isola di Ponza durante il fine settimana appena trascorso. La Questura di Latina, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e l’ Azienda Sanitaria Locale, ha effettuato una serie di verifiche finalizzate al contrasto di condotte illecite e al rispetto delle normative amministrative, sanitarie e di sicurezza sul lavoro. Ponza, identificate 301 persone. Nel corso delle attività, svolte dai poliziotti della Questura di Latina insieme ai colleghi del Commissariato di P.S. di Formia, sono state identificate 301 persone, 41 delle quali gravate da pregiudizi di polizia. Gli agenti hanno inoltre controllato 41 veicoli, procedendo al ritiro di una carta di circolazione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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