Stretta della polizia su e-bike e monopattini | sequestrati 12 mezzi multe per 38mila euro

A Foggia, la polizia ha effettuato controlli su e-bike e monopattini, sequestrando 12 mezzi e multando i conducenti per un totale di 38.000 euro. Durante le operazioni, sono state controllate numerose persone e veicoli, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici dei sequestri o delle sanzioni.

Stretta della polizia su e-bike e monopattini, a Foggia, dove sono state controllate decine di mezzi e persone, con il sequestro di 12 bici elettriche e multe per 38mila euro.In aggiunta all’ordinaria attività di controllo del territorio, la Questura di Foggia ha coordinato un articolato servizio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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