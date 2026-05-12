Maxi controlli nella movida di Aversa | sospesi due locali sequestri e irregolarità su lavoro e sicurezza

Nella serata di ieri, le forze di polizia hanno effettuato controlli approfonditi in diversi locali della movida di Aversa. Due esercizi sono stati temporaneamente sospesi, mentre sono stati sequestrati materiali e documenti. Durante le verifiche, sono emerse irregolarità legate al lavoro e alla sicurezza, portando all’applicazione di sanzioni e misure di tutela. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio.

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Maxi operazione interforze ad Aversa, in provincia di Caserta, dove la Polizia di Stato ha coordinato una vasta attività di controllo nei locali della movida cittadina per contrastare illegalità diffuse, lavoro nero e violazioni delle norme sanitarie e di sicurezza. All’operazione hanno preso parte anche Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e personale dell’ASL, impegnati in controlli straordinari finalizzati alla tutela dei consumatori e alla verifica del rispetto delle normative vigenti. Durante le ispezioni sono stati sequestrati diversi alimenti privi di tracciabilità, una violazione considerata particolarmente grave sotto il profilo della sicurezza alimentare.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maxi controlli nella movida di Aversa: sospesi due locali, sequestri e irregolarità su lavoro e sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Controlli sulla sicurezza nei locali, irregolarità e sanzioni nella zona della movidaProsegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale. Controlli nelle zone della movida a Bari, irregolarità per due locali: scattano le sanzioniLa Polizia Locale ha revocato l'autorizzazione di attività di pubblico intrattenimento per due attività, a seguito di controlli nelle varie strutture... Argomenti più discussi: AVERSA - Maxi blitz nell’area della movida: due arresti, espulsioni e sequestri in Piazza Vittorio Emanuele GUARDA LE FOTO; Polizia Aversa; Controlli straordinari dei Carabinieri ad Aversa | arresti denunce e oltre 26mila euro di multe; Varcaturo, lotta agli abusi: nel mirino quattro stabilimenti balneari. Scattano i sequestri. AVERSA - Maxi blitz nell’area della movida: due arresti, espulsioni e sequestri in Piazza Vittorio Emanuele GUARDA LE FOTO13:23:43 Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha portato a termine un nuovo e massiccio servizio straordinario di controllo del territorio in Piazza Vittorio Emanuele III ad Aversa. L'operazion ... casertafocus.net