Polvere frantumi e mesi di attesa? Non con la micro-renovation di casa

Da dilei.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La micro-renovation rappresenta un metodo alternativo di rinnovo domestico che riduce polvere, frantumi e tempi di attesa. Questo approccio permette di migliorare gli spazi interni senza dover affrontare i tradizionali cantieri lunghi e disordinati. Negli ultimi tempi, si è diffuso nel settore dell’interior design come soluzione più sostenibile e meno invasiva. La tecnica si concentra su interventi di piccola scala, spesso eseguiti in tempi rapidi, con un impatto minimo sull’ambiente domestico.

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Polvere, frantumi e mesi di attesa. Sono le immagini che vengono in mente quando si pensa a rinnovare casa. Negli ultimi tempi, però, nel mondo dell’ interior design si è diffuso un approccio diverso, più sostenibile, per migliorare i propri spazi senza creare la scomodità e il tipico disordine dei cantieri: la Micro-Renovation (o micro-makeover). Ci si allontana dallo stravolgimento totale per concentrarsi su interventi mirati, ad alto impatto visivo, che danno comunque un nuovo volto alle stanze. Non si tratta semplicemente di fare decluttering – la pratica di eliminare oggetti non più necessari per riorganizzare e liberare i cassetti – o di spostare i mobili, ma di apportare modifiche “leggere” che valorizzano gli ambienti e regalano agli spazi la freschezza di una ristrutturazione appena fatta. 🔗 Leggi su Dilei.it

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