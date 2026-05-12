Questo pomeriggio alcuni abitanti di Giugliano e Sant’Antimo hanno organizzato una protesta davanti al deposito Eav in via Appia. I residenti segnalano che da circa due mesi i lavori di movimento terra generano polvere che entra nelle case di via Carlo Pisacane e di via Giardini. La protesta si è svolta con un sit-in per richiamare l’attenzione sulla presenza di polvere nell’area abitata.

Sit-in di protesta dei cittadini questo pomeriggio all’esterno del deposito Eav che sta sorgendo lungo la via Appia tra Giugliano e Sant’Antimo: i lavori di movimento terra stanno sollevando nubi di polvere che invadono gli appartamenti di via Carlo Pisacane e di via Giardini (GB Futura). I residenti lamentano problemi respiratori e rumori molesti. Gli assessori giuglianesi, Alfonso Sequino e Genny Guarino, insieme al consigliere di opposizione Francesco Mallardo, hanno incontrato i responsabili del cantiere Eav per trovare una soluzione e ridurre i disagi ai danni dei residenti. Spunta l’ipotesi di installare dei teloni per contenere la dispersione di terra e polvere.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, sit-in di protesta fuori deposito EAV di via Appia: “Respiriamo polvere da due mesi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Deposito officina Eav su via Appia, quali compensazioni per la città di Giugliano?L'area attualmente interessata da terreni agricoli diventerà dunque zona di parcheggio e manutenzione dei treni della linea Piscinola-Aversa.

Adam morto a due anni in ospedale, sit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo: la rabbia dei genitoriSit-in di protesta davanti all’ospedale di Rovigo per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla morte del piccolo Adam.