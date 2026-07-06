Durante il Siracusa Pride, Vladimir Luxuria ha criticato Heather Parisi, accusandola di avere un curriculum transfobico che le impedisce di essere madrina dell’evento. La disputa riguarda le dichiarazioni di Luxuria, che ha espresso dissenso sulla partecipazione di Parisi come madrina. La discussione si è sviluppata nel contesto del corteo, senza ulteriori dettagli su eventuali altri sviluppi o risposte da parte di Parisi.

Il terreno dello scontro è quello del Siracusa Pride. Le duellanti in campo sono due volti noti della tv (e non solo): Vladimir Luxuria contro la madrina Heather Parisi. Il progressismo “de noantri” ha una nuova, esilarante faida interna: lo scontro al vertice tra icone arcobaleno. Il palcoscenico della farsa è in programma per il prossimo 18 luglio, e la scelta di nominare Heather Parisi come madrina ha scatenato la furia iconoclasta di Vladimir Luxuria. Un cortocircuito perfetto che dimostra come l’inquisizione “woke”, alla fine, finisca sempre per divorare i propri stessi simboli. Il dogma Lgbt e la scomunica di Luxuria a Heather Parisi. Il peccato originale della soubrette di Cicale? Non essersi allineata al 100% al catechismo del “politicamente corretto”, le sue dichiarazioni sulle donne trans, e il supporto a Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rissa nel cortile Lgbt, Luxuria all’attacco di Heather Parisi: non può fare la madrina del Pride di Siracusa col curriculum da transfobica

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