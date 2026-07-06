Dopo la quarta tappa, un corridore ha dichiarato di non essere affamato ma di voler comunque vincere quando possibile. La squadra ha subito una sconfitta nella cronosquadre iniziale, influendo sulle percezioni individuali e di gruppo. La gara prosegue con le tappe successive, mentre i partecipanti mantengono atteggiamenti diversi rispetto alle aspettative e alle prestazioni iniziali. La corsa continua con l’obiettivo di migliorare i risultati e affrontare le sfide successive.

Roma, 6 luglio 2026 - Una sconfitta incassata, a livello personale e soprattutto collettivo, in occasione della cronosquadre inaugurale, la parziale rivincita nella seconda tappa, quella vinta da Isaac Del Toro, prima della riscossa in prima persona suonata nel terzo atto del Tour de France 2026: Tadej Pogacar comincia già a mettere le mani sulla Grande Boucle, imponendosi a Les Angles e strappando la maglia gialla a Jonas Vingegaard nonostante l'ex aequo a livello di tempo (pesando, al riguardo, i calcoli sugli abbuoni e sui piazzamenti). Una prova di forza che per lo sloveno vale il 14esimo successo stagionale, nonché il 22esimo totale al Tour de France. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar dopo la tappa 4: "Non sono affamato, ma quando posso voglio vincere"

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