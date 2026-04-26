Pogacar | Quando corro devo sempre vincere Ma Seixas è un talento incredibile

Lo sloveno ha conquistato per la quarta volta la classica più antica tra le prove del ciclismo professionistico, confermando la sua abilità in questa corsa. Durante l'evento, ha dichiarato che quando corre, ha l'obiettivo di vincere sempre. Ha anche commentato positivamente il talento di un suo avversario, definendolo incredibile. La gara si è svolta su un percorso impegnativo, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La Liegi-Bastogne-Liegi è ancora di Tadej Pogacar. Lo sloveno si è aggiudicato per la quarta volta la decana delle Classiche Monumento, siglando anche la media oraria più veloce di sempre: 44,4 kmh. I festeggiamenti, però, sono stati contenuti: sul traguardo Tadej si è limitato a un saluto rivolto al cielo per ricordare l’ex compagno di squadra Camilo Muñoz, scomparso in settimana. Ai microfoni dei giornalisti, il fuoriclasse della UAE ha poi dato la sua lettura della gara: "Oggi sono successe molte cose. All’inizio ero nelle retrovie e anche un po’ preoccupato dal distacco, ma ho visto che le mie gambe e il team volavano, così ho deciso di restare coperto e seguire il loro ritmo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar: "Quando corro devo sempre vincere. Ma Seixas è un talento incredibile" Notizie correlate Leggi anche: Tadej Pogacar vince il Giro delle Fiandre: “Se corro c’è la pressione di vincere, gara pazza. Ora mi godrò il pavé” Leggi anche: Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar: “Qualcosa da vincere resterà sempre” Contenuti di approfondimento Pogacar pigliatutto, trionfa al Giro delle Fiandre per la terza voltaAnversa, 5 apr. - (Adnkronos) - Tadej Pogacar trionfa per la terza volta in carriera nel Giro delle Fiandre oggi 6 aprile 2026, conquistando la seconda Classica monumento della stagione con partenza ... iltempo.it Pogacar come Merckx: lode per il tris al 110° Fiandre, van der Poel l'ultimo ad arrendersiTadej Pogacar scrive la storia del ciclismo a ogni gara che corre: lo sloveno della UAE Emirates conquista il Giro delle Fiandre 2026, il terzo della sua carriera. Quarta classica monumento ... msn.com