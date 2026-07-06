Il plesso Morgagni ha eliminato i posti auto riservati ai residenti. I residenti affermano che senza quei parcheggi dovranno vendere le auto o cercare garage, poiché nella zona sono rimasti pochi spazi riservati. La decisione ha scatenato l’ira dei residenti, che si lamentano della mancanza di alternative di parcheggio. La questione riguarda l’impossibilità di trovare spazi disponibili per le auto dei residenti nel quartiere.

FIRENZE "Lo abbiamo sempre detto: se un domani ci togliessero quel parcheggio dovremmo vendere la macchina o comprare un garage perché in questa zona posteggi per residenti ne sono rimasti pochissimi". E’ seccata a dir poco Marta e come lei altre decine di famiglie che dopo undici anni si sono viste sfilare sotto il naso la possibilità di parcheggiare l’auto nel piano –2 nel plesso didattico Morgagni. Dal 2015 – periodo in cui era in piena fase di costruzione la linea tramviaria per Careggi con conseguenti ulteriori disagi per la sosta – infatti il Comune aveva sottoscritto una convenzione con Unifi per destinare alcune decine di stalli ai cittadini del quartiere e in particolare ai residenti di viale Morgani, via Taddeo Alderotti e delle vie limitrofe". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Plesso Morgagni, addio posti auto. Ira residenti

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