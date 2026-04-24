La manifestazione contro le strisce blu a via Diocleziano l' ira dei residenti | Così si creano difficoltà alle famiglie

I residenti di via Diocleziano hanno espresso opposizione alle nuove strisce blu a pagamento installate sulla strada, firmando petizioni e organizzando una manifestazione prevista per le ore 19 di oggi. Da settimane, i cittadini lamentano difficoltà per le famiglie causate dalla misura, che ha generato proteste e richieste di intervento alle autorità competenti. La questione riguarda principalmente le modalità di introduzione e l’impatto sulla vita quotidiana delle persone che abitano nell’area.