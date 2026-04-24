Vandali in azione presso un plesso scolastico | individuati i responsabili l' ira del sindaco

Nuovo episodio di vandalismo presso un edificio scolastico del territorio. Dopo le prime segnalazioni, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare i responsabili dell’atto. Il sindaco ha espresso la propria preoccupazione per quanto accaduto, commentando la situazione e sottolineando l’intervento delle autorità per chiarire i fatti. L’episodio si aggiunge ad altri episodi simili verificatisi di recente nella zona.

Ancora una volta il nostro territorio è stato colpito da un grave episodio di vandalismo ai danni del????????????????????????????. Grazie al lavoro congiunto della Polizia Municipale e della Arma dei Carabinieri, e anche a seguito della querela presentata dall’Istituto Comprensivo, siamo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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