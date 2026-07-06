Un pizzaiolo è stato assolto dall’accusa di stalking. Secondo la sentenza, le telecamere hanno ripreso l’uomo in orario notturno con un cellulare e una borsa, mentre una Lancia Y è stata trovata bruciata. La giudice ha stabilito che la ex partner dell’uomo era animata da un’“acrrimonia grande” e da un interesse patrimoniale, ma non sono stati trovati elementi sufficienti per dimostrare comportamenti persecutori. La vicenda si è conclusa con l’assoluzione dell’imputato.

Bergamo – Le telecamere riprendono un uomo nel cuore della notte, cellulare in mano, borsa sulla spalla. Poi una Lancia Y avvolta dalle fiamme. Il forte sospetto che dietro quel rogo, a mezzanotte e 20 minuti del 19 luglio 2022, ci fosse la mano di un ex compagno: un pizzaiolo di 35 anni finito a processo per incendio doloso, maltrattamenti e stalking. Il pm aveva chiesto la condanna a cinque anni, è stato assolto. Nelle motivazioni della sentenza, il primo tassello a cadere è stato l’incendio dell’auto. La persona offesa si era detta certa dell’identità dell’uomo che indossava abiti scuri, scarpe da tennis bianche e una mascherina sul volto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pizzaiolo assolto dallo stalking: “La ex animata da grande acrimonia e interesse patrimoniale”

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