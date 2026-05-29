Maltrattamenti e stalking all’ex compagna Viene assolto

Un uomo di 43 anni di Arsago Seprio è stato assolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori, stalking e violenza sessuale. La decisione è stata presa perché il fatto non sussiste. Il processo si è concluso con questa sentenza, che ha determinato l’archiviazione delle accuse. La vicenda riguardava presunti comportamenti nei confronti dell’ex compagna.

È stato assolto, "perché il fatto non sussiste", il 43enne di Arsago Seprio finito a processo per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minori, stalking e violenza sessuale. La vicenda era nata dalla denuncia presentata il 9 ottobre 2023 dall’ex compagna, oggi 36enne, che aveva raccontato anni di presunti soprusi sin dal 2017. Le accuse avevano portato all’attivazione del codice rosso, al divieto di avvicinamento e all’applicazione del braccialetto elettronico. Nel corso del processo in Tribunale a Busto Arsizio, però, secondo la difesa rappresentata dall’avvocato Roberta Zarcone del Foro di Como, sarebbero emerse incongruenze nel racconto accusatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Maltrattamenti e stalking allex, assolto dopo due anni di braccialetto elettronico

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