Un uomo di Spezia è stato assolto due volte dall’accusa di stalking avanzata dall’ex compagna, in seguito a due diversi processi. La relazione tra i due è stata caratterizzata da numerosi momenti di tensione, portando entrambe le parti davanti ai giudici in due occasioni distinte. La vicenda si è svolta nel corso di diversi anni, con le udienze che si sono susseguite nel tempo.

E’ stata una relazione decisamente turbolenta e fatta non soltanto di alti e bassi quella tra due spezzini che sono ritrovati per ben due volte in un’aula del Tribunale. L’uomo, accusato del reato di stalking, è stato assolto in entrambi i processi che si sono susseguiti. Dopo la prima denuncia infatti sembrava essere tornato il sereno ma invece la coppia si è ritrovata nelle aule di palazzo di giustizia. La storia della coppia, con un bimbo piccolo, era terminata la prima volta del 2021 e poco dopo la donna aveva sporto denuncia sostenendo che l’ex non rassegnato dalla fine della storia le inviasse numerosi messaggi e telefonate ogni giorno per informarsi su dove fosse e chi stesse frequentando sapendo che nel frattempo aveva iniziato una nuova relazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accusato di stalking dall’ex compagna viene assolto... due volte

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