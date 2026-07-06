Pizza Village 2026 sbarca a Pozzuoli

Dal 7 al 12 luglio 2026, il Coca-Cola Pizza Village si terrà per la prima volta a Pozzuoli, trasformando il Lungomare Sandro Pertini in un grande spazio dedicato alla pizza, alla musica e alla cultura locale. La manifestazione si sposta dalla sua sede abituale e coinvolge un’area pubblica lungo il mare. La kermesse durerà sei giorni e vedrà la partecipazione di pizzaioli, artisti e musicisti, offrendo un evento dedicato alla tradizione partenopea.

Dal 7 al 12 luglio 2026 il Coca-Cola Pizza Village cambia scenario e approda per la prima volta a Pozzuoli, trasformando il Lungomare Sandro Pertini in un grande villaggio dedicato alla pizza, alla musica e alla cultura partenopea. Dopo anni trascorsi tra il Lungomare Caracciolo e la Mostra d’Oltremare di Napoli, l’evento sceglie il mare dei Campi Flegrei come nuova casa dell’edizione 2026. La manifestazione si svolgerà ogni sera dalle 18:00 all’1:00 e ospiterà 22 pizzerie, masterclass gratuite, laboratori per bambini, incontri culturali, workshop e attività dedicate al mondo della pizza. Gli organizzatori puntano a superare le grandi affluenze delle precedenti edizioni, riportando l’evento in una cornice completamente affacciata sul mare. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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