Pizza Village | l’edizione 2026 trasloca al Lungomare di Pozzuoli

L'edizione 2026 di Pizza Village si terrà al Lungomare Pertini di Pozzuoli, spostandosi dalla consueta sede napoletana. La manifestazione si svolgerà durante l’estate, con programmi che prevedono musica e degustazioni di pizza. Le date della nuova edizione sono state confermate e comunicate ufficialmente, segnando un cambiamento importante rispetto alle precedenti edizioni.

Il Pizza Village 2026 cambia sede: l'evento si sposta da Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli. Ecco le date della nuova edizione estiva tra musica e degustazioni. Il Pizza Village si prepara a una svolta significativa per l'edizione 2026, abbandonando la storica cornice del capoluogo campano per approdare in una nuova e affascinante location. Gli amanti della celebre manifestazione, che celebra il prodotto gastronomico italiano più iconico al mondo, dovranno infatti spostarsi verso la costa flegrea: il villaggio gastronomico troverà casa, quest'anno, sul Lungomare Pertini di Pozzuoli. Come riportato da Napoli Today, l'atteso appuntamento culinario si svolgerà nel corso di sei giornate, precisamente dal 7 al 12 luglio.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pizza Village: l’edizione 2026 trasloca al Lungomare di Pozzuoli Notizie correlate Il Pizza Village 2026 lascia Napoli e cambia location: si farà sul Lungomare di PozzuoliIl Coca Cola Pizza Village 2026, in programma dal 7 al 12 luglio, si trasferisce dalla Mostra d'Oltremare di Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli,... Pizza Village 2026: il tour mondiale parte da Pozzuoli? Cosa sapere Il Pizza Village 2026 parte dal 7 luglio a Pozzuoli con cinque tappe mondiali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il Pizza Village 2026 lascia Napoli e cambia location: si farà sul Lungomare di Pozzuoli; Napoli, il Pizza Village cambia sede: ecco dove sarà, addio alla Mostra d'Oltremare; Il Pizza Village cambia location: dove si terrà l'edizione del 2026?; Pizza Village 2026, annunciate le date. Il Coca-Cola Pizza Village cambia location, l’edizione 2026 si terrà a PozzuoliIl Coca-Cola Pizza Village cambia scenario e si prepara a una nuova edizione lontano da Lungomare Caracciolo e dalla Mostra ... internapoli.it Pizza Village 2026: scopri la nuova location per l’evento più atteso!Il Pizza Village, uno degli eventi gastronomici più attesi d’Italia, giunge anche quest’estate in Campania con una novità importante. La celebre manifestazione dedicata alla pizza napoletana non avrà ... napolipiu.com Luigi Manzoni sindaco di Pozzuoli Sono davvero felice di annunciare che il Pizza Village ha scelto Pozzuoli. Dal 7 al 12 luglio il nostro splendido lungomare Pertini ospiterà il primo appuntamento di questo straordinario evento, che proseguirà poi in città - facebook.com facebook