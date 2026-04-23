Pizza Village 2026 | il tour mondiale parte da Pozzuoli

Dal 7 luglio, Pozzuoli ospita l'inizio del Pizza Village 2026, un evento internazionale che si svolgerà in cinque città diverse, tra cui Berlino, Londra, Roma e Milano. La manifestazione si concentra sulla promozione della pizza come simbolo del Made in Italy e prevede tappe in vari Paesi europei. La kermesse coinvolge diversi ristoratori e pizzerie, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione e l’artigianalità italiane nel settore.

? Cosa sapere Il Pizza Village 2026 parte dal 7 luglio a Pozzuoli con cinque tappe mondiali.. L'evento si espande a Berlino, Londra, Roma e Milano promuovendo il Made in Italy.. Dal 7 al 12 luglio 2026 il Lungomare Pertini di Pozzuoli ospiterà il Pizza Village, segnando un cambio di rotta per l’evento che abbandona le storiche sedi napoletane del lungomare e della Mostra d’Oltremare. La notizia arriva in un momento di espansione per il marchio, che quest’anno trasforma la sua natura in quella di un tour internazionale composto da cinque tappe. Se prima il cuore pulsante del festival era strettamente legato ai quartieri e alle zone costiere...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pizza Village 2026: il tour mondiale parte da Pozzuoli Notizie correlate Il Pizza Village 2026 lascia Napoli e cambia location: si farà sul Lungomare di PozzuoliIl Coca Cola Pizza Village 2026, in programma dal 7 al 12 luglio, si trasferisce dalla Mostra d'Oltremare di Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli,... Pizza Village 2026: scopri la nuova location per l’evento più atteso!Pizza Village 2026: scopri la nuova location per l’evento più atteso!"> Il Pizza Village cambia location: ecco dove si svolgerà nel 2026 Il Pizza... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Non solo Napoli: ecco dove mangeremo la vera pizza d'autore in Europa nel 2026; Campionato Mondiale del Pizzaiuolo: premiati due professionisti che hanno scelto Cirio Alta Cucina; Vedi Napoli e poi Mangia, gli appuntamenti del weekend - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; La pizza fritta di Masardona arriva da Cinquanta Spirito Italiano: - Napoli Village - Quotidiano di. Pizza Village 2026: scopri la nuova location per l’evento più atteso!Il Pizza Village, uno degli eventi gastronomici più attesi d’Italia, giunge anche quest’estate in Campania con una novità importante. La celebre manifestazione dedicata alla pizza napoletana non avrà ... napolipiu.com Il Coca-Cola Pizza Village cambia location, l’edizione 2026 si terrà a PozzuoliIl Coca-Cola Pizza Village cambia scenario e si prepara a una nuova edizione lontano da Lungomare Caracciolo e dalla Mostra ... internapoli.it Il Coca Cola Pizza Village 2026, in programma dal 7 al 12 luglio, si trasferisce dalla Mostra d’Oltremare di Napoli al Lungomare Pertini di Pozzuoli, nella provincia partenopea: https://fanpa.ge/kmcRo - facebook.com facebook