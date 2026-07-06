Più controlli su chi vota Trump svela il piano per non perdere il potere

Da repubblica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un discorso tenuto in occasione del Giorno dell’Indipendenza, un politico ha annunciato un piano per aumentare i controlli sui votanti, affermando che tale misura garantirà la vittoria alle prossime elezioni per un secolo. La dichiarazione è stata fatta in un contesto che normalmente si riserva a discorsi patriottici, ma si è trasformata in un intervento politico con riferimenti alle elezioni future e a un presunto progetto di consolidamento del potere.

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