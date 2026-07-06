Più controlli su chi vota Trump svela il piano per non perdere il potere

Durante un discorso tenuto in occasione del Giorno dell’Indipendenza, un politico ha annunciato un piano per aumentare i controlli sui votanti, affermando che tale misura garantirà la vittoria alle prossime elezioni per un secolo. La dichiarazione è stata fatta in un contesto che normalmente si riserva a discorsi patriottici, ma si è trasformata in un intervento politico con riferimenti alle elezioni future e a un presunto progetto di consolidamento del potere.

Anche il discorso più solenne dell’Independence day trasformato in un comizio: “Approvando il Save America Act vinceremo le elezioni per i prossimi 100 anni”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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