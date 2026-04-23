A Venezia, Andrea Martella ha annunciato i candidati Giovanni Pelizzato e Anna Forte per le Municipalità. La presentazione si svolge in un contesto in cui si discute di un possibile rafforzamento delle competenze delle Municipalità stesse. Non sono stati forniti dettagli sui programmi o sulle modalità di questa proposta. La comunicazione riguarda esclusivamente la presentazione ufficiale dei candidati e il loro coinvolgimento nel processo elettorale.

? Cosa sapere Andrea Martella presenta i candidati Giovanni Pelizzato e Anna Forte per le Municipalità veneziane.. Il piano mira a trasferire risorse e poteri decisionali direttamente alle circoscrizioni locali.. Il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Martella ha presentato mercoledì 22 aprile i volti che guideranno le Municipalità, puntando su un modello dove risorse, poteri e personale servano a restituire voce ai cittadini attraverso forum e consulte locali. La giornata elettorale si è snodata tra il cuore di Venezia e la vivacità di Mestre, delineando una strategia politica che mira a trasformare le circoscrizioni in veri centri di decisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il piano di Martella: più potere alle Municipalità

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