? Cosa sapere Antonio Di Bella incontra Stefano Saluzzo ad Alessandria giovedì 23 aprile 2026.. Il dibattito analizza il libro Gli zar della Casa Bianca e il movimento MAGA.. Il giovedì 23 aprile 2026 alle ore 18, la città di Alessandria ospiterà Antonio Di Bella presso la sede di Cultura e Sviluppo per un approfondimento dedicato agli Stati Uniti e alla figura di Trump. L’evento nasce dal nuovo volume pubblicato da Solferino, intitolato Gli zar della Casa Bianca, che analizza le dinamiche del potere americano. Durante l’incontro, previsto dopo le ore di mezzogiorno di questo giovedì, il giornalista dialogherà con Stefano Saluzzo, docente associato di Diritto internazionale presso l’Università del Piemonte Orientale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria, Di Bella svela il potere di Trump: il caso MAGA

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