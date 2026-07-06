I Carabinieri di Caivano hanno sequestrato una pistola Beretta rubata e munizioni durante un blitz a Frattamaggiore. In un'abitazione, hanno arrestato un uomo di 42 anni accusato di aver sottratto l'arma. I controlli sono stati effettuati nell’ambito di un'operazione più ampia contro la detenzione illegale di armi. La pistola e le munizioni sono state sottoposte a sequestro.

Frattamaggiore, controlli dei Carabinieri contro le armi illegali: sequestrata una Beretta rubata e munizioni. Blitz dei Carabinieri a Frattamaggiore. Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Caivano finalizzati al contrasto della detenzione illegale di armi sul territorio. Nel corso di un servizio mirato, i militari hanno effettuato perquisizioni in abitazioni e aree comuni, concentrando l’attenzione anche su persone già note alle forze dell’ordine. A darne notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Trovata una pistola con munizioni. A finire in manette è stato un 42enne di Frattamaggiore. Durante la perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola Beretta e 9 proiettili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pistola rubata in casa a Frattamaggiore: arrestato un 42enne

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Napoli, rapina nella notte a un commerciante ortofrutticolo: arrestato 42enne

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