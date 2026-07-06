Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri della Compagnia di Caivano hanno arrestato un uomo di 42 anni dopo aver trovato una pistola Beretta e nove proiettili nella sua abitazione. L’arresto è stato effettuato nel corso di controlli di routine. La pistola e i proiettili sono stati sequestrati. L’uomo è stato portato in caserma e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sorpreso con una pistola in casa. Arrestato 42enne dopo un blitz dei carabinieri della Compagnia di Caivano. Durante la perquisizione domiciliare i militari dell'Arma hanno trovata una pistola Beretta e 9 proiettili. La pistola finita sotto chiave è oggetto di furto. Sequestrata, l'arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare l’eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Il 42enne arrestato è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. I controlli dei carabinieri contro l'uso di armi illegali proseguirà anche nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Frattamaggiore, controlli in casa: trovato con una pistola Beretta. Arrestato 42enne

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