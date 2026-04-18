I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni durante un intervento a Casal di. Durante la perquisizione dell’abitazione, sono stati trovati una pistola rubata e circa 200 colpi di munizioni nascosti in casa. La vicenda si è svolta nella serata di ieri, quando i militari hanno effettuato l’operazione che ha portato al fermo dell’individuo. La pistola e le munizioni sono state sequestrate.

Tempo di lettura: 2 minuti Operazione dei Carabinieri nel corso della serata di ieri a Casal di Principe, dove un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato al termine di una perquisizione domiciliare e dovrà rispondere di detenzione illegale di armi comuni da sparo e relativo munizionamento. L’attività è stata condotta dai militari della locale Stazione, con il supporto di un’unità cinofila proveniente dalla Stazione Carabinieri P.M. dell’A.M. di Grazzanise. Durante il controllo all’interno dell’abitazione, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultata nell’armadio della camera da letto, una pistola calibro 9×21 con caricatore inserito e nove colpi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pistola rubata e 200 colpi nascosti in casa: arrestato 37enne

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