Un calciatore è stato rapinato sul lungomare di Terracina. Durante la rapina, i ladri gli hanno puntato una pistola al volto e gli hanno rubato un orologio di lusso. La vittima stava passeggiando quando è avvenuto il colpo. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Paura per Armando Izzo, vittima di una rapina a mano armata mentre passeggiava sul lungomare di Terracina, celebre e frequentatissima meta turistica in provincia di Latina. Stando a quanto riferito da Il Mattino, il calciatore dell'Avellino è stato aggredito in pieno pomeriggio da due malviventi che, dopo averlo raggiunto alle spalle gli hanno puntato una pistola al volto. Il difensore napoletano, legato sentimentalmente alla showgirl Raffaella Fico, non ha avuto alcuna possibilità di reagire od opporre resistenza, data la fulmineità dell'azione compiuta ai suoi danni: tenuto sotto scacco dall'arma da fuoco rivoltagli contro, al calciatore non è rimasto altro da fare che consegnare ai rapinatori il costoso Patek Philippe che portava in quel momento al polso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il calciatore Armando Izzo rapinato: i ladri gli puntano la pistola al volto e gli portano via l'orologio di lusso

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