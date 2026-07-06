Nell’ultima settimana, i Carabinieri di Pisa hanno effettuato numerosi controlli sul territorio, denunciando 15 persone. Le infrazioni riguardano guida in stato di ebbrezza, possesso di armi e furti. L’operazione è stata condotta sotto le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I controlli hanno coinvolto diverse zone della città e della provincia, con verifiche a tappeto su veicoli e persone.

PISA – Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno intensificato i controlli sul territorio, seguendo le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le operazioni, mirate a contrastare il degrado urbano, la criminalità diffusa e le infrazioni stradali, si sono concluse con la denuncia a piede libero di quindici persone. Una parte significativa degli interventi ha riguardato la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza. I militari della Sezione Radiomobile di Pisa hanno fermato tre conducenti con tassi alcolemici compresi tra 0,96 e 1,66 grammi per litro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Pisa, controlli a tappeto dei Carabinieri: 15 denunce per guida in stato di ebbrezza, armi e furti

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