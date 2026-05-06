Controlli straordinari dei Carabinieri | tre denunce per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno effettuato controlli straordinari nel territorio, coinvolgendo anche i comuni di Artena e Labico. Durante l’attività sono state identificate tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. Le operazioni miravano a prevenire reati e a garantire maggiore sicurezza sulle strade della zona.

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno concluso un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato anche i comuni di Artena e Labico, con l’obiettivo di prevenire reati predatori e rafforzare la sicurezza stradale.Tre denunciati per guida in stato di ebbrezzaNel.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Notizie correlate

Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per guida in stato di ebbrezza e porto di armi, sequestri di drogaMaxi operazione in provincia: 93 persone identificate, veicoli fermati e sostanze stupefacenti sequestrate.

Controlli dei carabinieri ad Acireale: tre denunce tra furti e guida in stato di ebbrezzaI carabinieri della compagnia di Acireale hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire i reati e garantire il rispetto delle norme...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Controlli straordinari dei carabinieri nel Ravennate: arresti, denunce e oltre 160 interventi nel fine settimana; Controlli straordinari dei carabinieri tra Erba e Asso: pattuglie e posti di blocco contro i furti in casa; Controlli straordinari dei carabinieri all’Aquila: cinque denunce, droga sequestrata; Comacchio, controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend.

Home Cronaca Siena BLITZ DEI CARABINIERI NEL SENESE: LAVORO NERO E SICUREZZA, 6 DENUNCEControlli straordinari dei Carabinieri nella provincia di Siena contro il lavoro irregolare e le violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’operazione, condotta nelle ultime settim ... oksiena.it

Controlli straordinari dei carabinieri nella Marsica: un arresto e tre denunceDalle ore pomeridiane di ieri i carabinieri della Compagnia di Avezzano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ... laquilablog.it

Controlli straordinari: 7 denunce nel weekend dei Carabinieri. Operazione dei Carabinieri per garantire sicurezza durante il fine settimana e la Festa dei lavoratori… https://www.marsalalive.it/2026/05/04/controlli-alcamo-weekend-denunce/ - facebook.com facebook

Ponte del primo maggio, 32 arresti in controlli straordinari dei carabinieri. 16 denunce, ingenti sequestri di droga e armi, anche granate accecanti #ANSA x.com