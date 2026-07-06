Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio. Per questo motivo, gli uffici anagrafe del Comune di Pisa apriranno in modo straordinario sabato 18 luglio dalle 8 per il rilascio delle carte d’identità elettroniche. La misura riguarda tutti i cittadini che devono viaggiare all’estero e devono ottenere o rinnovare il documento elettronico.

Pisa, 6 luglio 2026 – Apertura straordinaria degli uffici anagrafe del Comune di Pisa per il rilascio della Carta d’identità elettronica. Sabato 18 luglio, dalle 8.30 alle 18.30, saranno aperte la sede della Sesta Porta, in via Cesare Battisti 53, e quella di Don Bosco-Pratale, in Largo Petrarca, ex circoscrizione 5. L’apertura sarà dedicata esclusivamente alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’identità elettronica, con accesso solo su appuntamento. La scadenza riguarda in particolare i cittadini che hanno in programma viaggi all’estero: dal 3 agosto 2026, infatti, le vecchie carte d’identità in formato cartaceo non saranno più valide per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Pisa.

© Lanazione.it - Pisa, carta d’identità cartacea non più valida per l’espatrio dal 3 agosto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She Won the Battlefield as a Man… Then the Emperor Tried to Trap Her in Marriage

Notizie e thread social correlati

La carta d'identità cartacea non sarà più valida dal 3 agostoDal 3 agosto 2026, le carte di identità in formato cartaceo non saranno più valide.

Carta d'identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non sarà più validaDal 3 agosto 2026, le carte d'identità in formato cartaceo non saranno più valide, anche se ancora in corso di validità.

Temi più discussi: Carta d’identità elettronica, sabato 18 luglio apertura straordinaria degli Uffici anagrafe Sesta Porta e Don Bosco-Pratale; Aeroporto di Pisa, ritardi e cancellazioni: passeggeri bloccati nello scalo; L’aereo di carta da record dell’Università di Pisa spicca il volo: è il più grande al mondo; C’è un ristorante tutto nuovo nel cuore di Pisa: La Sosta e la cucina di Lorenzo Barsotti.

Carta d’identità: più tempo per i cittadiniLe disposizioni introdotte dal decreto-legge di giugno tutelano con una disciplina transitoria chi è ancora in attesa, ma il documento elettronico resta indispensabile, spiega l'assessore Battaglia ... romasette.it

Carta d'identità elettronica, cambiano le scadenze per richiederla. E spunta un documento provvisorioDal 3 agosto le cartacee non saranno più valide per l'espatrio, ma per accedere ai servizi essenziali i cittadini potranno chiedere un lascia passare valido sei mesi, entro il 31 gennaio 2027 ... romatoday.it