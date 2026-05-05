La carta d' identità cartacea non sarà più valida dal 3 agosto

Dal 3 agosto 2026, le carte di identità in formato cartaceo non saranno più valide. La decisione deriva da una disposizione dell’Unione Europea che ha stabilito nuovi standard di sicurezza per i documenti di identità rilasciati dagli Stati membri. Il Comune di Parma ha diffuso un avviso in cui ricorda ai cittadini questa novità e le implicazioni legate alla cessazione del rilascio delle carte di identità in formato cartaceo.

Il Comune di Parma ricorda alla cittadinanza che, su disposizione dell’Unione Europea in merito all’individuazione di standard uniformi di sicurezza per i documenti di identità rilasciati dagli Stati membri, a partire dal 3 agosto 2026 tutte le carte di identità in formato cartaceo cesseranno.🔗 Leggi su Parmatoday.it LA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA NON SARÀ PIÙ VALIDA DAL 3 AGOSTO 2026 Notizie correlate Leggi anche: Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più valida Addio alla carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non sarà più validaI cittadini in possesso della carta d’identità cartacea devono controllare la scadenza riportata sul retro del documento A partire dal 3 agosto 2026,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sito Istituzionale | CIE, nuovo Identity Point al Circo Massimo; Notizie - Avviso - Open Day per la sostituzione della carta d’identità cartacea con quella elettronica; Carta d'Identità Elettronica a Roma? Ora si fa (anche) al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo; Open Day carta d'identità, aperture speciali il 2 e 3 maggio. Tutte le info. Carta d'identità cartacea: entro pochi mesi cesserà la validitàC’è un paradosso tutto burocratico che, questa volta, rischia di diventare molto concreto: un documento custodito con cura nel portafoglio, magari ancora lontano dalla scadenza stampata in alto, tra p ... civonline.it Carta d’identità elettronica senza appuntamento a Roma nei week-end di maggio e giugnoCie a Roma senza prenotazione: al Circo Massimo il servizio è riservato a chi ha ancora la vecchia carta di identità cartacea ... quifinanza.it Carta d'identità elettronica a Roma: open day sabato 9 e domenica 10 maggio. Municipi, Pit, orari, indirizzi - facebook.com facebook KATY PERRY CON LA CARTA DE “EL MAGO” #MetGala x.com