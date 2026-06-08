Carta d' identità cartacea | dal 3 agosto 2026 non sarà più valida

Dal 3 agosto 2026, le carte d'identità in formato cartaceo non saranno più valide, anche se ancora in corso di validità. La normativa prevede che, da quella data, i documenti cartacei non abbiano più effetto legale. La modifica riguarda tutti i documenti di identità rilasciati prima di quella data, senza eccezioni. Non sono previste proroghe o rinnovi automatici per i documenti in scadenza prima di quella data. La nuova normativa si applica a livello nazionale.

A partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte d'identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo stabilisce il Regolamento UE 20191157, recepito in Italia con le Circolari del Ministero dell'Interno n. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Carta didentità cartacea addio: cosa cambia dal 3 agosto 2026

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Carta d’identità cartacea addio: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida, nemmeno se non è scadutaA partire dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non avrà più valore legale, anche se non è ancora scaduta.

La carta d'identità cartacea non sarà più valida dal 3 agostoDal 3 agosto 2026, le carte di identità in formato cartaceo non saranno più valide.

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