Papa Francesco pietre d' inciampo per non dimenticare | alla parrocchia di Santa Lucia l' incontro con fratel Michael David
"Papa Francesco, pietre d'inciampo per non dimenticare". E' questo il titolo del nuovo libro, edito da Hoepli.it, di Francesco (Jorge Mario Bergoglio) e Michael Davide Semeraro, con le riflessioni di fratel Michael David. Martedì 12 maggio, alle ore 19.30, l'autore Michael David incontrerà fedeli.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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