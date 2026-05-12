Papa Francesco pietre d' inciampo per non dimenticare | alla parrocchia di Santa Lucia l' incontro con fratel Michael David

Da palermotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Papa Francesco, pietre d'inciampo per non dimenticare". E' questo il titolo del nuovo libro, edito da Hoepli.it, di Francesco (Jorge Mario Bergoglio) e Michael Davide Semeraro, con le riflessioni di fratel Michael David. Martedì 12 maggio, alle ore 19.30, l'autore Michael David incontrerà fedeli.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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