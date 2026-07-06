In piazzale Loreto, un uomo si ferma davanti a una pietra d’inciampo, legge il nome inciso e si ferma a riflettere. È uno dei momenti di un monologo dedicato ai martiri del 1944, che si svolge nel luogo dove furono uccisi alcuni dei protagonisti di quegli eventi. La cerimonia coinvolge diverse persone, tutte attente a ricordare le vittime attraverso parole e gesti semplici.

Milano – “Le pietre d’inciampo sono piccole tombe civiche. Ogni volta che ne incontro una mi fermo, leggo il nome della persona inciso sopra, ne cerco la storia. Fatelo anche voi. E, se potete, non calpestatele”. Perché rappresentano persone uccise per i loro ideali, interrompono la nostra quotidianità riportando alla mente il passato da cui proveniamo. Brillano nelle giornate di sole evocando la libertà “che è come l’aria – diceva Piero Calamandrei –: ci si accorge quanto vale solo quando comincia a mancare”. Così Alessandro Milan, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, ha salutato il pubblico ieri sera alla luce del tramonto in piazzale Loreto, davanti al Monumento dedicato ai Martiri del 10 agosto 1944. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La memoria, impegno di libertà: un monologo in piazzale Loreto per ricordare i martiri del 1944

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Aquila, oltre la memoria: il tributo ai martiri per la libertàIl sindaco di L’Aquila ha annunciato l’intenzione di realizzare nuove opere culturali dedicate ai martiri della libertà, collegando il ricordo dei...

Leggi anche: All’Artistico la manifestazione dedicata alla memoria dell’eccidio di San Polo e del 14 luglio 1944

Si parla di: La memoria, impegno di libertà: un monologo in piazzale Loreto per ricordare i martiri del 1944.

La memoria, impegno di libertà: un monologo in piazzale Loreto per ricordare i martiri del 1944Il giornalista Alessandro Milan con la musica di Raffaele Kohler. Milano si ferma per l’evento di Anpi e associazione Pietre d’Inciampo sostenuto da Coop Lombardia ... ilgiorno.it

Immacolata: Loreto, celebrazioni dall’8 al 10 dicembre per la Venuta e la memoria della Beata VergineLa Delegazione pontificia di Loreto rende noto il programma delle celebrazioni mariane che, dall’8 al 10 dicembre, accompagneranno la solennità dell’Immacolata Concezione, la Veglia della Venuta e la ... agensir.it