Picchia la moglie davanti ai 4 bimbi e la manda in ospedale | 50enne incastrato dalle videocamere di casa a Catania

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Catania dopo aver aggredito la moglie davanti ai quattro figli, causando il suo ricovero in ospedale. Le videocamere di sorveglianza installate nell’abitazione hanno ripreso l’episodio, contribuendo all’arresto. Le immagini mostrano l’aggressione, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La donna ha subito lesioni e si trova sotto cure mediche.

A incastrare il 50enne i video delle telecamere di sorveglianza dell’abitazione che aveva fatto installare e che hanno ripreso l’aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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