Un uomo di 42 anni è stato arrestato a San Nicola la Strada dopo aver aggredito e minacciato di morte la moglie davanti ai figli. La lite domestica si è svolta tra urla e violenza, con l’uomo che ha picchiato la donna. I carabinieri sono intervenuti e hanno eseguito l’arresto. La donna ha riportato lesioni e si trova sotto cure mediche.

Urla, paura e violenza tra le mura domestiche. È quanto accaduto a San Nicola la Strada, nel casertano, dove un 42enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie e minacciato di ucciderla davanti ai figli. L'intervento dei militari dell'Arma è scattato a seguito di una richiesta di aiuto giunta alla locale stazione dei carabinieri per una violenta lite domestica. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto poco prima all'interno dell'abitazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 42enne avrebbe prima minacciato di morte la moglie per poi aggredirla fisicamente. Durante l'episodio avrebbe anche lanciato contro la donna oggetti e suppellettili presenti in casa, aumentando il clima di paura e tensione all'interno dell'abitazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Nicola la Strada, minaccia di morte e picchia la moglie davanti ai figli: arrestato 42enne

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Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026

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