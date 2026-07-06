Picchia la moglie da anni davanti ai figli piccoli a Catania il provvedimento contro un 50enne

Da virgilio.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Catania, un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo aver picchiato la moglie davanti ai quattro figli minori. L’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione di violenza domestica. L'uomo è stato fermato per aggressione e maltrattamenti in famiglia. La donna e i figli erano presenti durante l’episodio. La polizia ha portato l’uomo in caserma.

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Un arresto per aggressione e maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Catania, dove un uomo di 50 anni è stato fermato dopo aver picchiato la moglie davanti ai quattro figli minori. L’episodio, avvenuto nell’abitazione della coppia, è stato segnalato dalla stessa vittima, che ha trovato il coraggio di chiedere aiuto dopo anni di violenze. L'intervento a Catania L'intervento della Polizia e i soccorsi Un dramma che si consumava da anni Le prove raccolte e l'arresto Le conseguenze giudiziarie Un caso che scuote la città L’intervento a Catania Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato quando la donna, dopo essersi divincolata dal marito, ha chiamato il numero unico per le emergenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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