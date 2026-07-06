Pianura guarda al futuro partendo dalla sua storia
Durante la Festa Patronale di San Giorgio Martire, sabato 4 luglio, si è svolto un evento che ha riunito la comunità del quartiere di Pianura. La celebrazione ha incluso un convegno dedicato alla memoria storica e alle prospettive future del quartiere, con un focus sulla figura di San Giorgio Martire come simbolo di identità e rinascita. L’iniziativa ha coinvolto residenti e rappresentanti locali in un momento di riflessione collettiva sul presente e sul domani del quartiere.
San Giorgio Martire torna simbolo di identità e rinascita. Non un semplice convegno, ma un momento di riflessione collettiva sul presente e sul futuro del quartiere Nell’ambito della Festa Patronale di San Giorgio Martire, sabato 4 luglio u.s., presso la canonica della Chiesa di San Giorgio, si è svolto il convegno “San Giorgio Martire, Patrono di Pianura. Identità di una comunità perduta.? Un’icona del rilancio sociale a 100 anni dall’ingresso di Pianura nel Comune di Napoli”, appuntamento inserito nel programma della kermesse in onore del Santo Patrono, in calendario dal 2 al 5 luglio. Attorno al tavolo dei relatori, come riportato nella... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
AIPoor man was killed,but upon his return, he slays an entire dynasty with 1 single strike
Notizie e thread social correlati
Caserta riparte dalla sua storia di grandezza: scelte condivise aprono la strada al futuro della cittàCaserta si prepara a ripartire valorizzando il suo patrimonio storico e paesaggistico, con interventi condivisi che puntano a rafforzare l’identità...
Leggi anche: Una storia lunga ottant'anni, Cavicchioli festeggia e guarda al futuro
Temi più discussi: Cumiana guarda al futuro con un progetto a misura d'anziano; L'hotel nato nel 1905 guarda al futuro: completata la trasformazione del Cresta Palace; Nuovi posti letto e investimenti per 16 milioni, il punto sull'Ospedale di Mirandola; Sandrelli, l’ultima diva: Un film con la Cortellesi. Poi smetto con il cinema.
PattoPianura: la Pianura reggiana sceglie di fare sistema e guarda allo sviluppo futuro con una visione condivisa in 5 punti strategici. È stato presentato a Guastalla il Documento Programmatico del PattoPianura: un anno di lavoro che ha unito 15 Comuni, facebook
L'hotel nato nel 1905 guarda al futuro: completata la trasformazione del Cresta PalaceCelerina inaugura la stagione estiva fino al 25 ottobre con il Cresta Palace completamente rinnovato, il ristorante Ya Mama aperto anche in estate e risultati in crescita che confermano il fascino del ... italiaatavola.net
Futuro da governare, la pianura bergamasca ora guarda a Chicago e BruxellesLa pianura bergamasca guarda alle esperienze di Chicago, Lussemburgo, Bruxelles, Parigi e dei Paesi Bassi come modelli per governare il proprio futuro. E lo fa in un tavolo di lavoro internazionale ... ecodibergamo.it