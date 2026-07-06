Pianura guarda al futuro partendo dalla sua storia

Notizia in breve

Durante la Festa Patronale di San Giorgio Martire, sabato 4 luglio, si è svolto un evento che ha riunito la comunità del quartiere di Pianura. La celebrazione ha incluso un convegno dedicato alla memoria storica e alle prospettive future del quartiere, con un focus sulla figura di San Giorgio Martire come simbolo di identità e rinascita. L’iniziativa ha coinvolto residenti e rappresentanti locali in un momento di riflessione collettiva sul presente e sul domani del quartiere.