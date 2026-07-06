Pianura guarda al futuro partendo dalla sua storia

Da ilblogdigio.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Festa Patronale di San Giorgio Martire, sabato 4 luglio, si è svolto un evento che ha riunito la comunità del quartiere di Pianura. La celebrazione ha incluso un convegno dedicato alla memoria storica e alle prospettive future del quartiere, con un focus sulla figura di San Giorgio Martire come simbolo di identità e rinascita. L’iniziativa ha coinvolto residenti e rappresentanti locali in un momento di riflessione collettiva sul presente e sul domani del quartiere.

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San Giorgio Martire torna simbolo di identità e rinascita. Non un semplice convegno, ma un momento di riflessione collettiva sul presente e sul futuro del quartiere Nell’ambito della Festa Patronale di San Giorgio Martire, sabato 4 luglio u.s., presso la canonica della Chiesa di San Giorgio, si è svolto il convegno “San Giorgio Martire, Patrono di Pianura. Identità di una comunità perduta.? Un’icona del rilancio sociale a 100 anni dall’ingresso di Pianura nel Comune di Napoli”, appuntamento inserito nel programma della kermesse in onore del Santo Patrono, in calendario dal 2 al 5 luglio. Attorno al tavolo dei relatori, come riportato nella... 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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