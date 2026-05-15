Caserta si prepara a ripartire valorizzando il suo patrimonio storico e paesaggistico, con interventi condivisi che puntano a rafforzare l’identità della città. Al centro delle iniziative si trova Piazza Carlo di Borbone, considerata uno spazio chiave per la città. Questa piazza rappresenta un punto di riferimento importante, con un ruolo che va oltre l’aspetto estetico, racchiudendo valori storici e culturali. Le scelte fatte puntano a migliorare la qualità urbana e a preservare il patrimonio locale.

Piazza Carlo di Borbone è uno spazio strategico della città di Caserta con un potente valore storico, identitario e paesaggistico, un museo a cielo aperto. Progettata da Luigi Vanvitelli, nella seconda metà del XVIII secolo per volontà di Re Carlo III di Borbone, un unicum con la Reggia, è parte integrante del sito dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO. Nonostante il disegno unitario, Piazza e Reggia hanno vissuto percorsi differenti. Il fasto regale è rimasto cristallizzato nella Reggia, diventata negli anni uno dei più importanti attrattori culturali italiani. La Piazza è stata utilizzata prevalentemente come porta di ingresso alla Reggia e, negli ultimi anni, per eventi e iniziative temporanee. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Caserta riparte dalla sua storia di grandezza: scelte condivise aprono la strada al futuro della città

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