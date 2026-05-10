Una storia lunga ottant' anni Cavicchioli festeggia e guarda al futuro

Da modenatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azienda Imballaggi Cavicchioli s.p.a. ha celebrato i suoi ottant’anni di attività, un traguardo che testimonia la sua presenza stabile nel distretto modenese. Fondata otto decenni fa, si occupa di produzione di imballaggi e ha mantenuto nel tempo la sua posizione sul mercato. La festa per il traguardo raggiunto è stata l’occasione per ripercorrere la storia e per guardare alle prospettive future dell’impresa.

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Ottant’anni di storia imprenditoriale nel cuore del distretto modenese. Imballaggi Cavicchioli s.p.a., azienda con sede a Carpi specializzata nella produzione di imballaggi in cartone ondulato, celebra nel 2026 un importante anniversario: gli 80 anni dalla fondazione di un gruppo che oggi conta.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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