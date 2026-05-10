Una storia lunga ottant' anni Cavicchioli festeggia e guarda al futuro

L'azienda Imballaggi Cavicchioli s.p.a. ha celebrato i suoi ottant’anni di attività, un traguardo che testimonia la sua presenza stabile nel distretto modenese. Fondata otto decenni fa, si occupa di produzione di imballaggi e ha mantenuto nel tempo la sua posizione sul mercato. La festa per il traguardo raggiunto è stata l’occasione per ripercorrere la storia e per guardare alle prospettive future dell’impresa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui