Un piano welfare da 4,5 milioni di euro è stato annunciato per il biennio 2026-2027, destinato a circa 6.700 dipendenti del gruppo attivo nei settori Technology, Digital Platform e Vertical Application. Il gruppo ha ricavi consolidati di 3,357 miliardi di euro al 30 aprile 2025 ed è quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana.

EMPOLI Un programma da circa 4,5 milioni di euro destinato alle 6.700 persone del gruppo attivo nei settori Technology, Digital Platform e Vertical Application per imprese e organizzazioni, che ha registrato ricavi consolidati pari a 3,357 miliardi di euro al 30 aprile 2025 ed è quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana. Questo il nuovo “ Piano Welfare 2026-2027 “ presentato da Sesa. L’iniziativa, sviluppata con il contributo di Fondazione Sesa, amplia le misure di welfare aziendale con interventi dedicati a salute, inclusione, genitorialità, sport e qualità della vita. "Il Piano Welfare nasce dall’ascolto dei bisogni delle nostre... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano Welfare 2026-2027. Sesa stanzia 4,5 milioni

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