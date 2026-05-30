Il governo ha stanziato oltre 27 milioni di euro per rafforzare la rete del welfare locale e sostenere le persone in difficoltà. La somma è destinata a finanziare interventi e servizi rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Il fondo mira a garantire una maggiore copertura delle esigenze sociali e a migliorare l’efficienza dei servizi sul territorio. La misura fa parte di una strategia volta a tutelare i soggetti fragili attraverso investimenti dedicati.

Più di 27 milioni di euro per blindare la rete del welfare locale e investire sul futuro dei più fragili. L’Assemblea generale dei soci ha approvato il bilancio di esercizio 2025 di Offertasociale, l’azienda pubblica che coordina i servizi sociali in 29 Comuni tra Vimercatese e Trezzese. I numeri certificano una crescita robusta, l’incremento è del 4,73% rispetto all’esercizio precedente, pari a oltre 1,2 milioni di euro di risorse fresche iniettate sul territorio. A guidare questa evoluzione è una precisa strategia di innovazione e riorganizzazione interna che, a un anno e mezzo dall’insediamento del nuovo Cda e della direzione generale, ha visto l’introduzione del “ Coordinatore sociale “, una figura chiave per ottimizzare la gestione trasversale delle risorse in modo efficiente ed economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strategia al servizio dei fragili. Offertasociale stanzia 27 milioni per blindare la rete del Welfare

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