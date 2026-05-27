ABBONATI A DAYITALIANEWS La Regione Siciliana ha approvato un importante finanziamento destinato al futuro dello stadio Renzo Barbera di Palermo. La giunta guidata da Renato Schifani ha dato il via libera allo stanziamento di 60 milioni di euro per contribuire ai lavori di rifacimento e riqualificazione dell’impianto sportivo del capoluogo siciliano. La decisione è arrivata attraverso una rimodulazione delle risorse FSC, individuando così i fondi necessari per sostenere il progetto. Schifani: “Palermo merita uno stadio moderno”. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento, definendo il nuovo Barbera un obiettivo centrale per la città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stadio Barbera, la Regione stanzia 60 milioni: via al piano di ammodernamento

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Palermo - Nuovo stadio Barbera, botta e risposta tra club rosanero e Comune

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