piacenza cassette blu nei parchi per chi deve sfogarsi

A Piacenza sono state installate quindici cassette blu in parchi e viali, parte di un progetto chiamato “Sfogati”. Queste cassette sono destinate a chi desidera scrivere per liberarsi di un peso o esprimere pensieri che non riesce a confidare ad altri. L’iniziativa mira a offrire uno spazio di espressione anonima e gratuita, realizzata da due giovani. Non sono stati comunicati dettagli sui periodi di utilizzo o sugli eventuali contenuti raccolti.

Scrivere per svuotarsi di un peso. Per dire quello che, spesso, non si riesce a confidare a nessuno. Si chiama “Sfogati” il progetto ideato da due giovani: quindici cassette blu tra parchi e viali a Piacenza. Dentro, fogli bianchi, una penna e un invito: “Scrivi se ne senti il bisogno”. In poche settimane sono già centinaia i messaggi raccolti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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