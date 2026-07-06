Piacenza cassette blu nei parchi per chi deve sfogarsi

Da tgcom24.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Piacenza sono state installate quindici cassette blu in parchi e viali, parte di un progetto chiamato “Sfogati”. Queste cassette sono destinate a chi desidera scrivere per liberarsi di un peso o esprimere pensieri che non riesce a confidare ad altri. L’iniziativa mira a offrire uno spazio di espressione anonima e gratuita, realizzata da due giovani. Non sono stati comunicati dettagli sui periodi di utilizzo o sugli eventuali contenuti raccolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scrivere per svuotarsi di un peso. Per dire quello che, spesso, non si riesce a confidare a nessuno. Si chiama “Sfogati” il progetto ideato da due giovani: quindici cassette blu tra parchi e viali a Piacenza. Dentro, fogli bianchi, una penna e un invito: “Scrivi se ne senti il bisogno”. In poche settimane sono già centinaia i messaggi raccolti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Piacenza.

piacenza cassette blu nei parchi per chi deve sfogarsi
© Tgcom24.mediaset.it - Piacenza, cassette blu nei parchi per chi deve "sfogarsi"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Yoga, tai chi e pilates gratis nei parchi: l'estate è all'insegna dello sport e dell'inclusioneDal 1 giugno parte la sedicesima edizione di ‘Muoviti che ti fa bene’, un’iniziativa promossa dall’associazione sportiva in collaborazione con...

Tappetini ovunque: nei parchi, nei musei e nei palazzi storiciIn diverse aree pubbliche e storiche sono stati posizionati tappetini, tra parchi, musei e palazzi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web