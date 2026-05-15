Yoga tai chi e pilates gratis nei parchi | l' estate è all' insegna dello sport e dell' inclusione

Dal 1 giugno parte la sedicesima edizione di ‘Muoviti che ti fa bene’, un’iniziativa promossa dall’associazione sportiva in collaborazione con l’azienda sanitaria locale e il comune. Durante l’estate, nei parchi pubblici della zona, saranno organizzate sessioni gratuite di yoga, tai chi e pilates aperte a tutti, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica e l’inclusione sociale. L’evento si svolgerà ogni settimana e coinvolgerà diverse aree verdi della città.

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