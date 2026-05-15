Yoga tai chi e pilates gratis nei parchi | l' estate è all' insegna dello sport e dell' inclusione

Da cesenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1 giugno parte la sedicesima edizione di ‘Muoviti che ti fa bene’, un’iniziativa promossa dall’associazione sportiva in collaborazione con l’azienda sanitaria locale e il comune. Durante l’estate, nei parchi pubblici della zona, saranno organizzate sessioni gratuite di yoga, tai chi e pilates aperte a tutti, con l’obiettivo di favorire l’attività fisica e l’inclusione sociale. L’evento si svolgerà ogni settimana e coinvolgerà diverse aree verdi della città.

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Prenderà il via il prossimo 1 giugno la 16esima edizione di ‘Muoviti che ti fa bene’, il progetto promosso da Asd Benessere in Movimento in partnership con Ausl Romagna e Comune di Cesena. L’iniziativa è stata lanciata nel 2010 da Nicoletta Tozzi, coordinatrice dell’associazione, e nel corso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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