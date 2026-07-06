Il prezzo del gasolio in autostrada ha superato i 2 euro al litro, tornando a livelli elevati. Questo aumento si verifica dopo la sospensione dello sconto sulle accise, che aveva contribuito a ridurre i costi. Nel frattempo, il prezzo del petrolio si aggira intorno ai 70 dollari al barile e il diesel si trova a circa 2 euro al litro. La situazione interessa principalmente famiglie, pendolari e lavoratori che utilizzano quotidianamente l’auto.

Il gasolio in autostrada è tornato a costare più di 2 euro al litro. Un livello che pesa molto su famiglie, pendolari e lavoratori che usano l’auto ogni giorno e riporta al centro del dibattito il tema del caro carburanti. A spingere i listini verso l’alto è stato soprattutto lo stop allo sconto sulle accise dello scorso 3 luglio, che ha fatto risalire i prezzi anche in una fase in cui il petrolio non è ai suoi costi massimi. I nuovi prezzi di benzina e diesel. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e rilanciati nelle ore successive dalle associazioni dei consumatori, sulla rete autostradale il prezzo medio del gasolio acquistato in modalità self è salito a 2,004 euro al litro, mentre la benzina ha raggiunto 1,932 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Petrolio a 70 dollari al barile, diesel a 2 euro al litro: pesa stop sconto sulle accise

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Guerra e caro energia, il gasolio oltre i 2,2 euro al litro: famiglie e imprese a rischio

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