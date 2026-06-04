Benzina e diesel stop allo sconto sulle accise? Spunta il bonus da 100 euro

Il governo valuta di non rinnovare lo sconto sulle accise su benzina e diesel, in scadeno il 6 giugno. Al suo posto, si prospetta l’introduzione di un bonus da 100 euro destinato alle famiglie in difficoltà. La decisione non è ancora ufficiale e resta in fase di discussione. La misura mira a sostenere i nuclei con maggiori difficoltà economiche, ma la proposta è ancora in fase di valutazione.

Roma, 4 giugno 2026 – Taglio delle accise in bilico. Lo sconto sui carburanti in scadenza il 6 giugno potrebbe non essere rinnovato in favore di un voucher da 100 euro per le famiglie più bisognose. A quanto si apprende, è questa l’ipotesi prevalente in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi questo pomeriggio alle 17. Il bonus superebbe la logica della misura generalizzata per rivolgersi all’1,2 milioni di nuclei con Isee entro i 15mila euro beneficiari della social card, attraverso la quale verrebbe erogato il bonus. Costo dell’operazione 120 milioni di euro contro i 2 miliardi complessivi spesi dal governo dal 18 marzo a oggi per tagliare le accise. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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