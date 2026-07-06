perugia tedesco oggi rientra in sede portiere dopo la coppa il verdetto finale

Sette giorni al via. Ormai il raduno è alle porte, lunedì prossimo i biancorossi ancora sotto contratto con il Perugia e i tanti giovani che non saranno solo aggregati ma faranno parte della rosa, si ritroveranno per iniziare la preparazione che si terrà a Pian di Massiano. Giovanni Tedesco sarà in sede già oggi, con una settimana di anticipo per fare il punto della situazione insieme al direttore generale Borras e ad Alberto Marino che, insieme al dirigente, si sta occupando del calciomercato, fino ad ora solo in uscita. Al via, l’allenatore biancorosso avrà 25 giocatori e quattro portieri. Già il portiere. La società biancorossa ha deciso di lasciare andare Luca Gemello che aveva il contratto anche per la prossima stagione per affidarsi ad un portiere Under che possa fare minutaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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