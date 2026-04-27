Calcio serie C interlocutorio l' incontro tra il Perugia e Giovanni Tedesco | decisione finale rimandata a data da destinarsi

Nell'ambito del calcio di serie C, l'incontro tra il Perugia e l’allenatore Giovanni Tedesco si è concluso senza decisioni definitive. Tedesco aveva comunicato che avrebbe incontrato la società lunedì per discutere il proprio futuro, ma l’appuntamento è stato rinviato senza una data stabilita. La situazione resta quindi in sospeso, con le parti che non hanno ancora preso una decisione ufficiale.

Giovanni Tedesco nel dopo partita lo aveva annunciato: “Lunedì (oggi ndr) incontrerò la società e vedremo il da farsi”.A tenere banco, già dai giorni precedenti il match di Pesaro, che ha dato al Perugia la salvezza diretta malgrado un inizio che definire catastrofico è poco, non poteva che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Lega Serie A, ecco la data per l’incontro tra Giovanni Malagò e i presidenti dei club. C’è l’annuncio di Simonellidi Angelo CiarlettaLega Serie A, decisa la data per l’incontro tra Giovanni Malagò e i presidenti dei club. Calcio serie C, stangata sul Perugia: Tedesco out due giornateIl giudice sportivo ha usato la mano pesante sul tecnico, che salterà Vis Pesaro e Juventus Next Gen. Panoramica sull’argomento Calcio serie C, Tedesco è riuscito a salvare il Grifo e l'addio non è più così scontato: Domani incontrerò la societàNella mia testa c'era l'idea di lasciare, ma nel cuore potrebbe esserci quella di continuare, dice il tecnico nel dopo gara che spiega l'1-1 del Morgagni: Eravamo stanchi fisicamente e mentalmente ... today.it Calcio serie C, il Perugia riacciuffa il derby per i capelli. Tedesco: Lisi? Ho scelto prima l'uomoIl tecnico esprime soddisfazione ma con riserva per un 2-2 che significa salvezza praticamente certa e spiega il perchè di alcune scelte iniziali che vanno oltre il fatto calcistico. Parla anche Bolsi ... perugiatoday.it